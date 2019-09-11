На 8 миллиардов рублей увеличится бюджет Башкирии

На первом пленарном заседании депутаты Госсобрания внесут поправки в бюджет Башкирии на этот год. Документ был поддержан парламентским комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Такие меры были приняты в связи с тем, что увеличился доход 2019 года почти на 8,3 миллиарда рублей и расходы на 8 миллиардов.

При этом основная часть дополнительных поступлений сформирована собственными доходами — плюс 5,59 миллиарда, и безвозмездными поступлениями из федерального бюджета — плюс 2,3 миллиарда. Эти деньги пойдут на покрытие расходных обязательств по приоритетным для республики направлениям.

— На поддержку отраслей социальной сферы дополнительно будет направлено 5 миллиардов рублей. На 1 миллиард рублей вырастет Дорожный фонд Башкортостана на текущий год, 2 миллиарда рублей дополнительных ассигнований предусмотрено на поддержку реального сектора экономики», — пояснил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Корректировки касаются и планового периода последующих двух лет.

«После всех уточнений объем бюджета Башкортостана составит 196,5 миллиарда рублей по доходам и 222,9 миллиарда по расходам. Дефицит на текущий год заложен в размере 26,4 миллиарда рублей», — подытожил спикер республиканского парламента.