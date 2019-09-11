Завтра в шести районах Казани временно отключат электричество

В связи с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей завтра в ряде домов Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани временно отключат электроэнергию.

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Авиастроительного района по адресам: ул. Айдарова, 14, 16, ул. Северополюсная, 26, 26а, 28а, ул. Чапаева, 47, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, ул. Челюскина, 60, 60а, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 16.00 электричество отключат в частных домах Кировского района по адресам: ул. 1-я Красноборская, 5-16, ул. 2-я Красноборская, 1-26, ул. 3-я Красноборская, 4,11, ул. Еловая, 1-9а, ул. Завокзальная, 118-142, ул. Звездная, 13-17, ул. Поперечно-Красноборская, 6-18.

В Московском районе отключение запланировано с 8.00 до 20.00 по адресам: ул. Бакалейная, 52а, ул. Блюхера, 2, ул. Восстания, 121а, 123, 123а (поликлиника №11), ул. Сабан, 1, 3, 5, 7, 7а, ул. Энергетиков, 18.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Мусина, 30 (школа №49), 59а, 61а.

В Приволжском районе свет отключат с 8.00 до 18.00 по адресам: ул. Гарифьянова, 8, ул. Братьев Касимовых, 8, 10, ул. Карбышева, 29, 31а (детский сад №55), 33, 37, 39, 43, ул. Мавлютова, 5 (международная школа), проспект Победы, 15/1, 15/2, 15/3, ул. Сыртлановой, 8, 16, 18, 20. В это же время, с 8.00 до 18.00, электричество отключат в домах частного сектора поселка Отары по улицам 4-я Отарская, 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Приволжская.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в домах частного сектора поселка Вознесенское Советского района по улицам Батырлык, Бахтизина, Бишек, Вишневая, Верная, Вознесенская, Грачиная, Дивизионная, Дуслар, Жаворонковая, Икмякле, Иман, Иркен, Камская, Кардашлек, Карлыгачул, Нардуган, Ореховая, Парканат, переулок Праздничный, Профсоюзная, Радужная, переулок Старательный, Тузганак, Туманная, Уракчи, Якташлар. С 9.00 до 18.00 света также не будет в Советском районе по адресу ул. Заря, 6.

Напомним, в августе в связи с плановым отключением электричества на подстанции в Казани на день прекратили работу информационные табло на остановках.