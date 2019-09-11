В Зеленодольске заложили малый ракетный корабль проекта 22800. В церемонии участвовал главком ВМФ

Фото: Александр Артемьев

Сегодня на заводе им. Горького в Зеленодольске прошла торжественная церемония закладки корпуса малого ракетного корабля 22800. Приказом главнокомандующего ВМФ России кораблю присвоили наименование «Тайфун».



Главком ВМФ Николай Евменов лично прибыл на церемонию закладки.



«Сегодня Военно-морской флот России находится в стадии своего активного развития. И немаловажно, что при строительстве кораблей проекта 22800 используется региональный подход», — сказал он.



«То, что говорят «малые корабли, малый флот», — это неприемлемо. В Сирии малые корабли выполняли задачи, будучи оснащены оружием большой дальности. Моряки ВМФ всегда гордились службой на таких кораблях, особенно на кораблях, построенных в Зеленодольске», — напомнил Евменов о значении подобных кораблей.

Малые ракетные катера проекта 22800 предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и задач мирного времени. Особенность катера заключается в развитом комплексе вооружения, благодаря которому он может действовать как в корабельной группе, так и самостоятельно.



Заложенный сегодня в Зеленодольске «Тайфун» является пятым из серии кораблей проекта 22800.