Стали известны марки самых продаваемых пикапов в Казани

Аналитики Avito подготовили исследование, в котором рассказали, какие марки пикапов покупают жители Казани.

Оказалось, что в столице Татарстана самой продаваемой моделью пикапа оказался Mitsubishi L200, средняя стоимость которого составила во втором квартале около 750 тыс. рублей. На втором месте оказался Ford Ranger, тройку лидеров замыкает пикап марки Hyundai. 10-ю строчку рейтинга занял пикап марки ВАЗ.

Кроме того, эксперты выяснили, что средняя стоимость таких автомобилей в Казани выросла на 0,6% за год.

Ранее эксперты «Авито» выяснили, сколько времени потребуется казанской семье, где работают оба супруга, чтобы купить машину.

