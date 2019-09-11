Папа Алины Загитовой: «В прямом эфире выступления дочери никогда не смотрю»

Главный тренер «Ирбиса» Ильназ Насихович Загитов на предсезонной пресс-конференции рассказал о положении дел в молодежной команде казанского клуба, а также о своей дочери, фигуристке Алине Загитовой.

— Много новичков, обновленный состав. Предсезонку начали в июле на базе «Ак Барса», затем 10 дней были в Адлере, провели два турнира. Проверили ребят — готовы к сезону.

— Многие хвалят Руслана Фазлеева. Говорят, что этот игрок — будущее «Ак Барса»…

— Мы с самого начала привлекали его, он проходил сборы с нами. Если будет к себе относиться профессионально, то вырастет в хорошего игрока.

— Насколько плотно идет контакт с основной командой и копирует ли «Ирбис» ее стиль?

— Да, мы с весны плотно общаемся с главным тренером «Ак Барса». К нам приходят на тренировки. Мы не полностью копируем игру главной команды, но общение идет.

— Насколько стоит проблема, что ваших игроков постоянно привлекают к выступлению за команды клубной системы.

— Наша задача — в первую очередь воспитывать кадры. Но также стоит и задача попасть в плей-офф. Будем ее стараться выполнять любым составом.

— Останется ли время следить за выступлением вашей дочери, Алины Загитовой? Вы как-то говорили, что очень сильно переживаете за нее.

— Всегда волнуюсь за Алину. Каждый ее старт — это волнение. Но в прямом эфире не смотрю ее выступления никогда, в записи потом пересматриваю, — приводит слова Загитова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что по итогам прошлогоднего сезона Молодежной хоккейной лиги казанский «Ирбис» занял 18-е место.