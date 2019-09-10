ЦБ назвал причину падения рубля в августе

Действия «отдельных крупных участников валютного рынка» стали причиной снижения курса рубля по отношению к доллару в середине августа, говорится в докладе ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые риски».

Напомним, 19 августа курс доллара на торгах превысил 67 рублей. Это произошло впервые с 14 февраля 2019 года.

В докладе не говорится, о каких крупных участниках идет речь. В целом в августе рубль упал на 5%, что стало максимальным месячным снижением за год.

Падение курса за последние 3 месяца ЦБ связывал с внешними факторами, в частности, с динамикой валют стран с формирующимися рынками.