СКР: в Татарстане годовалый ребенок скончался из-за ожогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ребенок 2018 года рождения скончался из-за полученных в ванне ожогов.

«По предварительной версии, утром 7 сентября в городе Мензелинске женщина купала сына и в какой-то момент вышла из ванной. Вернувшись, она обнаружила ребенка с ожогами тела, после чего сразу же отвезла его в больницу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В Следкоме считают, что пока матери не было, ребенок открыл кран с горячей водой и обварился кипятком.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование дела продолжается.

