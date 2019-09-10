В Казани пройдет турнир с участием звездных ветеранов российского футбола

13 сентября в Казани стартует международный турнир по футболу среди ветеранов, приуроченный к 70-летию со дня рождения легендарного полузащитника казанского «Рубина» Виктора Колотова.

В турнире примут участие сборные ветеранов России, Белоруссии, «Рубина», а также команд районов Татарстана.

Среди приглашенных гостей значатся знаменитые футболисты прошлого Юрий Ковтун, Сергей Кирьяков, Александр Мирзоян, Валерий Шмаров, а также экс-игроки «Рубина» Владимир Байрамов, Андрей Князев и многие другие.

Кроме матчей футболисты покажут два мастер-класса для детей.

Матчи состоятся на Центральном стадионе Казани, начало всего мероприятия в 14.00.