Председатель ЦИК России Элла Памфилова: многим стоит поучиться у Радия Хабирова выигрывать выборы

Фото: ЦИК РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга по итогам единого дня голосования назвала прошедшие выборы главы Башкирии очень достойными.

«В Республике Башкортостан была одна из самых высоких конкуренций на выборах главы региона. Радий Фаритович Хабиров, надо отдать ему должное, не побоялся, выдвинулся от партии «Единая Россия», не побоялся никаких конкурентов и выиграл выборы с достойным результатом. У нас практически и жалоб из республики нет. Это очень достойно, это вызывает уважение. Я думаю, что многим другим стоило бы поучиться: веришь в себя, в свои силы, бейся честно с конкурентами и честно выигрывай», — сказала Памфилова.

Радий Хабиров победил на выборах главы Башкирии, за него проголосовали 82,02 процента избирателей. Избранный глава Башкирии официально вступит в должность через 10 дней. Церемония инаугурации назначена на 19 сентября.

