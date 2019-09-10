Казань вошла в топ-5 самых популярных городов России для осенних поездок на выходные

Казань вошла в число самых популярных для путешествий в осенние выходные городов России в 2019 году. Рейтинг подготовлен российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по данным анализа оплаченных туристами заявок для проживания с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

По данным Tvil.ru, осенью туристы бронируют поездки на субботы и воскресенья и тратят на аренду жилья от 1,3 до 9 тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость проживания в Казани составляет 1,9 тыс. рублей в сутки.

Самый дешевый отдых в выходные осенью — в Краснодаре, самый дорогой — в Осташкове.

В десятку самых популярных городов вошли также Ялта, Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск, Серпухов и Зеленоградск.

Напомним, ранее Казань вошла в число лучших нестоличных городов России для жизни.