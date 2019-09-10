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Происшествия

В Удмуртии мужчина совершил попытку суицида у здания Госсовета

10:29, 10.09.2019 3
В Удмуртии мужчина совершил попытку суицида у здания Госсовета
Фото: wikipedia.org Тр. Андрей

В Удмуртии мужчина совершил попытку самоубийства у здания Госсовета. Об этом стало известно из соцсетей.

По предварительной информации, он госпитализирован в больницу.

Как передает Udm-info, пострадавшим является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.

«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета Следственным управлением СК РФ по Удмуртской республике инициировано проведение процессуальной проверки. В ходе процессуальной проверки будут установлены мотивы этого акта, участники действия, будет дана юридическая оценка», — сообщил руководитель Следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев, передает ТАСС.

Происшествия Удмуртия
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 сен
    русскоязычные люди и чиновники довели людей. как можно делить языки и нации. обсурд. все языки равны. надо учить русского языка как госязык страны 3 часа в неделю. и все. остальные по деланию добровольно. а иуи поголовно щасиавляють изучать не родной язык не русским. и ЕГЭ и ОГЭ все на родном языке.
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  • Анонимно 10 сен
    правильно. значить татарского , удмуртского @, башкирского, чувашского и др госязыки добровольно, а не русским чужого не родного насильно пихають.по 12 часов в неделю.
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  • Анонимно 10 сен
    Надо регионам отделиться и жить самостоятельно. пусть Москва дивет сам со свими министрами
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