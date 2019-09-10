В Удмуртии мужчина совершил попытку суицида у здания Госсовета

В Удмуртии мужчина совершил попытку самоубийства у здания Госсовета. Об этом стало известно из соцсетей.

По предварительной информации, он госпитализирован в больницу.

Как передает Udm-info, пострадавшим является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.

«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета Следственным управлением СК РФ по Удмуртской республике инициировано проведение процессуальной проверки. В ходе процессуальной проверки будут установлены мотивы этого акта, участники действия, будет дана юридическая оценка», — сообщил руководитель Следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев, передает ТАСС.