Врачи рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи

Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.

Согласно их исследованиям, в последнее время по всему миру молодые люди стали чаще заболевать раком толстой кишки. Ученые отметили, что такая закономерность прослеживается среди жителей девяти стран с высоким уровнем дохода, передает «Газета.ру».

Основными причинами заболеваемости раком толстой кишки являются неправильное питание, курение, сидячий образ жизни, нехватка физической активности.

Ранее ученые открыли способ защиты от ВИЧ. Они выяснили, что личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ.

