В Чечне объяснили «беседой» доставку двух певцов в полицию за исполнение песен «сомнительного содержания»

С чеченскими исполнителями Аюбом и Асхабом Вахараговыми в отделе полиции прошла «беседа», они не были задержаны полицией.

Накануне певцов отпустили, сообщила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

«Участковый их просто приглашал после того, как они были в Минкультуры, министр культуры Чечни приглашал их. Вопросы [полицейских] были касательно того, зачем их приглашали [в Минкультуры], что там было, и все. Никаких побоев и задержаний в их отношении не было. Беседу провели и отпустили. Вот только они у меня были. Веселые, здоровые», — цитирует ее РБК.

О задержании Вахараговых сообщило издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на слова Хеды Саратовой. Тогда Саратова говорила, что молодые люди «неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности, министром культуры Чеченской Республики о недопустимости подобного репертуара». Утверждалось, что Вахараговы удерживаются в РОВД без предъявления обвинений уже 2 недели.