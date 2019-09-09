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В Казани пройдет концерт экс-солистки группы Nightwish Тарьи Турунен

22:17, 09.09.2019
В Казани пройдет концерт экс-солистки группы Nightwish Тарьи Турунен
Фото: ru.wikipedia.org

20 сентября в казанском зале «Эрмитаж» пройдет концерт экс-солистки группы Nightwish, финской певицы Тарьи Турунен.

Она приедет в столицу Татарстана в рамках мирового турне в поддержку нового альбома In The Raw. Также Турунен приедет с концертами в Уфу, Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Пермь, Екатеринбург и Тюмень, сообщили организаторы.

Турунен стала первой зарубежной певицей, сумевшей продать более 20 тыс. копий своего нового альбома в России. Всего в мире продано свыше 900 тыс. копий сольных дисков и более 3 млн копий альбомов, записанных с группой Nightwish.

ОбществоКультура Татарстан
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