В Казани пройдет концерт экс-солистки группы Nightwish Тарьи Турунен

20 сентября в казанском зале «Эрмитаж» пройдет концерт экс-солистки группы Nightwish, финской певицы Тарьи Турунен.



Она приедет в столицу Татарстана в рамках мирового турне в поддержку нового альбома In The Raw. Также Турунен приедет с концертами в Уфу, Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Пермь, Екатеринбург и Тюмень, сообщили организаторы.

Турунен стала первой зарубежной певицей, сумевшей продать более 20 тыс. копий своего нового альбома в России. Всего в мире продано свыше 900 тыс. копий сольных дисков и более 3 млн копий альбомов, записанных с группой Nightwish.