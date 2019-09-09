В Башкирии нашли спортсмена, потерявшегося во время горного марафона

Фото: пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

В Башкирии, в деревне Отнурок Белорецкого района, спасатели нашли спортсмена, который потерялся во время проведения горного марафона Malidac race 2019.

Сообщение о пропаже участника соревнований поступило вчера, 8 сентября. На место выехали спасатели Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.

Оказалось, что один из марафонцев во время забега сошел с дистанции в лесном массиве, потерял ориентир и не мог найти дорогу обратно. Молодой человек взял с собой телефон и смог сообщить координаты, передает пресс-служба Госкомитета по ЧС в республике.

Ранее сообщалось, что спасатели из Набережных Челнов оказали помощь 72-летнему инвалиду детства, который поранил ногу в лесу и не мог самостоятельно дойти до дома.

