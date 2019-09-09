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Трехлетний уфимец поразил жюри программы «Удивительные люди» знанием шести языков

17:57, 09.09.2019
Трехлетний уфимец поразил жюри программы «Удивительные люди» знанием шести языков
Фото: https://vk.com/russiatv

Накануне в эфире федерального канала вышла программа «Удивительные люди», героем которой стал трехлетний уфимец Максим Мухин. Мальчик приехал в Москву, чтобы показать всей стране, что он в совершенстве владеет шестью языками: русским, башкирским, испанским, английским, французским и китайским.

Чтобы убедиться в уникальных способностях ребенка, жюри программы решило испытать мальчика — Максиму предстояло провести экскурсию для иностранных групп туристов и рассказать о динозаврах, которыми он также увлекается.

— Дома мы разговариваем на трех языках: русском, башкирском и английском. Я по образованию лингвист, поэтому и сына решила привлечь к языкам, — рассказала мама полиглота Раиса Яруллина.

Члены жюри программы «Удивительные люди» по достоинству оценили способности юного жителя Уфы и пропустили его в следующий этап шоу.

Ранее сообщалось, что участники мистического шоу «Битва экстрасенсов» в прошедшие выходные посетили Башкортостан. Они прибыли в поселок Шингак-куль Чишминского района.

Общество Башкортостан
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