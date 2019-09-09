В Татарстане задержали браконьера с уловом на сумму 110 тыс рублей

В Чистопольском районе Татарстана, на территории природно охраняемой зоны «Чистые луга», был задержан браконьер, ловивший рыбу с помощью сетей. Его ущерб природе оценен в 110 тыс. рублей.

В ходе задержания у мужчины изъяли рыболовные сети, лодку, лодочный мотор и 74 пойманных рыб.

Материалы переданы полиции, в настоящее время идут мероприятия по возбуждению уголовного дела по ст.256 ч.1. (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), передает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Данное правонарушение наказывается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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