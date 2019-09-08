В Татарстане впервые заметили большое количество редких серых журавлей — видео

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В Атнинском районе Татарстана впервые осенью заметили большое количество особей серых журавлей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Обычно в республику птицы прилетают в апреле, но больше 150 пар никогда не насчитывалось. А здесь — их сразу 400. Начальника государственного природного заказаника «Ашит» Рамиль Сабиров связал это с хорошей кормовой базой и спокойным участком.

На данный момент серые журавли внесены в красную книгу Татарстана.