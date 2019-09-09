В трех городах Татарстана зафиксировано снижение числа безработных

В трех моногородах Татарстана зафиксировано снижение числа зарегистрированных безработных.

Количество безработных уменьшилось в Набережных Челнах до 1161, а также в Камских Полянах и Чистополе — до 265 и 316 соответственно, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Это говорит о том, что усилия Татарстана по поддержке и развитию моногородов, в том числе совместные программы с Фондом развития моногородов, дают свои результаты: экономика моногородов развивается», — рассказал министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

Кроме того, Татарстан в очередной раз вошел в топ-5 российских регионов с благоприятной ситуацией на рынке труда. Индекс рынка труда в Татарстане, по расчетам экспертов, составил 72,2 балла. Лидером рейтинга стала Москва, второе место у Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров, помимо Татарстана, попали Московская область и Югра.

Ранее сообщалось, что по итогам семи месяцев 2019 года рейтинг социально-экономического развития возглавили Казань, Альметьевск и Лаишево.

