Минтранс и Минэкономразвития РФ предлагают достроить трассу Москва — Казань после 2024 года

Министерство транспорта и Минэкономразвития России предлагают достроить часть платной автодороги Москва — Казань после 2024 года. Речь идет об участке Арзамас — Казань. Предложение министерства уже вносят в правительство.

Это позволит частично перенаправить высвободившиеся ресурсы на реконструкцию существующей бесплатной трассы М-7 на участке Москва — Казань, а также построить обход Казани и сделать новую дорогу между Москвой и Арзамасом, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Максим Акимов.

«У нас есть новое предложение, которое Минтранс и Министерство экономического развития вносят сейчас в правительство, — предлагают рассмотреть такой вариант: разбить строительство на этапы. До 2024 года сделать дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей)», — передает ТАСС слова министра.

В частности, Акимов рассказал, что строительство дороги между Арзамасом и Казанью могут вынести за горизонт 2024 года. «А высвободившиеся ресурсы, не меняя общей конфигурации проекта и не меняя финансирования до 2024 года, частично — в размере около 50 млрд рублей — перенаправить на реконструкцию трассы М-7 в районе от Нижнего Новгорода до Казани», — подчеркнул он.

Участок автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Ранее сообщалось, что решение о строительстве трассы Москва — Казань примут до декабря.