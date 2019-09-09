Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Республика заняла второе место в рейтинге.

Практика деятельности правительства и органов исполнительной власти республики по созданию благоприятного инвестиционного климата включена в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик за 2018 год, составленную ФАС РФ.

На первом месте рейтинга оказалась Москва, замыкает тройку лидеров Тюменская область.

Оценка инвестиционного климата дана Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с общественными организациями.

Критериями оценки являются эффективность поддержки малого предпринимательства, инфраструктурное и ресурсное обеспечение, наличие и эффективность институтов развития бизнеса, регуляторная среда, предполагающая среди прочих элементов и условия подключения электроэнергии.

ФАС России ежегодно составляет «белую» и «черную» книги. В них включаются обобщенные практики принятия органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления актов и осуществления действий, направленных на развитие конкуренции или имеющие антиконкурентный характер. Целью создания таких книг является внедрение лучших региональных практик и предупреждение нарушений антимонопольного законодательства.