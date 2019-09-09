Власти рассчитывают привлечь в ипотечные ценные бумаги до 7 трлн рублей

Правительство РФ разрешит ВЭБ.РФ инвестировать в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) пенсионные накопления. Также госкорпорация сможет вкладывать в этот инструмент накопления военных и деньги из бюджета по договорам репо.

ИЦБ смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн рублей. Инструментом привлечения станут облигации, выпускаемые под права требования по выданной ипотеке.

«Дорожная карта» по развитию рынка ипотечных ценных бумаг была согласована в конце августа на заседании в Минфине Центробанком, Минстроем и Минэкономики РФ, а также и госкорпорацией ДОМ.РФ. Ее реализация будет способствовать снижению ставок по ипотеке к 2024 году до 8%.

Согласно «дорожной карте», предполагается выпускать однотраншевые ипотечные облигации с единым эмитентом «Дом.РФ Ипотечный агент» и поручительством Дом.РФ. Механизм таков: банк-кредитор продает портфель закладных ипотечному агенту (дочерняя структура ДОМ.РФ) и взамен получает ИЦБ (облигации). В случае возникновения просрочки по ипотечному кредиту ДОМ.РФ обязан выкупить дефолтную закладную. Банк может оставить ИЦБ на балансе или продать инвестору, разъясняет «Коммерсантъ»

Напомним, ранее стало известно, что общий объем рынка ипотечных облигаций должен к 2021 году превысить 1 трлн рублей.