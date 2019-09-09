В Казани цены на новое жилье за год выросли на треть

Казань стала лидером в России по росту цен на жилье за год. Согласно данным ЦИАН, в августе средняя стоимость первичной недвижимости в городе достигла 90,8 тыс. рублей за квадратный метр, вторичной — 82,4 тыс. рублей.

Это на 33,1% и 12% соответственно больше аналогичных показателей прошлого года.

Для сравнения: в Москве, по данным «Бест-новострой», первичная недвижимость эконом-класса за год подорожала только на 12,7%, до 137,5 тыс. рублей за квадратный метр, комфорт-класса — на 8,5%, до 170,3 тыс. рублей.

Типовая квартира на первичном рынке в России во втором квартале стоила 58,5 тыс. рублей за квадратный метр, а на вторичном — 52,8 тыс. рублей. Это на 6,7% и 6% соответственно выше аналогичных показателей прошлого года, приводит данные Росстата «Коммерсант».

В результате Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье Global House Price Index (GHPI), составленном Knight Frank, и заняла в нем 19-е место. По итогам второго квартала 2019 года средняя стоимость жилья в России выросла на 6,9%, что в два раза больше среднемирового показателя (3,4%). Текущие темпы роста цен в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят среднемировую динамику.

Напомним, ранее бывший главный архитектор столицы РТ Татьяна Прокофьева рассказала, что к 2035 году жилья в Казани, согласно генплану, должно стать почти на 50% больше.