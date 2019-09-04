Пристроить жилья еще на пол-Казани — Татьяна Прокофьева презентовала точки роста столицы

Сейчас жилой фонд города составляет 30 млн квадратных метров, к 2035 году, по генплану, прибавится еще 16 млн кв. м

Фото: Максим Платонов

13 депрессивных территорий города превратят в точки роста. О том, как будет развиваться мегаполис до 2035 года согласно новому генплану, рассказали на пресс-конференции в исполкоме Казани. Как из индустриальных площадок сделают жилые районы — в материале «Реального времени».

13 депрессивных территорий превратят в точки роста

Для комфортного проживания в Казани за 20 лет должны построить 16 млн кв. метров жилья — такие объемы необходимы с учетом прироста населения. Для сравнения — сейчас площадь жилья в мегаполисе составляет 30 млн кв. метров. С такой статистики начала пресс-конференцию бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. При этом, согласно новому генплану, границы столицы Татарстана останутся прежними, поэтому новые дома будут строить в черте мегаполиса. Для этого решено осваивать «новые старые» территории — это промышленные и депрессивные территории.

— У нас два ресурса — это реновация индустриальных зон и развитие новых площадок на периферии. Использование промышленных площадок необходимо для того, чтобы сбалансировать размещение жилья, для новых функций на территории бывших промзон, — объяснила Татьяна Прокофьева.

Для развития города выбрали 13 территорий, которые расположены в разных частях мегаполиса, это необходимо, чтобы полноценно развивались все районы города.

Микс из индустриальной площадки, общественных и жилых районов

Журналистам показывают генплан Казани, принятый в 1969 году. На карте видно, что тогда промышленные площадки располагались либо на границе города, либо за его пределами. Но за десятилетия столица разрослась, и уже в 2007 году промзона оказалась практически в центре мегаполиса. Сейчас часть промышленных производств уже не функционирует, поэтому эту территорию начнут развивать — здесь будут возводить жилье, создавать инфраструктуру, общественные пространства и зеленые зоны. Кроме этого, новый генплан затрагивает и действующие производства, которым придется сократить площадь работы.

— Это инновационное предложение проектировщиков — мы предлагаем без агрессивного выноса производств из центра города создать условия на этих площадках для развития иных функций. С одной стороны — производства, которые работают и приносят прибыль, остаются. Но они должны понимать, что раз остаются на территории, которая интересна для развития города, они должны поработать над тем, чтобы сократить санитарные зоны, — продолжила бывший главный архитектор Казани.

Собственникам предприятий предлагают модернизировать производство и сократить санитарные зоны. На освобожденных территориях планируют строить жилье. Таким образом, в городе появятся смешанные территории, на которых индустриальные площадки будут сочетаться с общественными и жилыми районами.

Развитие депрессивных зон — это мировой опыт, объяснили журналистам на пресс-конференции. По такому же пути прошли многие города, например Манчестер, Барселона, Лондон и Нью-Йорк.

— Многие предприятия перестают существовать. Либо технологии позволяют сокращать площадки предприятий, и остается очень много невостребованных площадей. В Казани тоже происходит такой процесс, он болезненный, но не новый. Мы должны смотреть, как города развиваются, — сказала Татьяна Прокофьева.

На пресс-конференции затронули тему Порохового завода. По словам заместителя руководителя исполкома Радика Шафигуллина, к 2020 году должно завершиться проектирование по переносу завода, до 2027 года запланирован переезд.

— При этом производство здесь останется, оно будет просто законсервировано. То есть по факту предприятие остается, — уточнил Радик Шафигуллин.

Развитие «Салават купере» и жилой район в Аракчино

Среди точек роста — пассажирский речной порт, вблизи которого появится деловой центр с общественными пространствами. Здесь же построят набережную, которую свяжут с озером Кабан через бульвар на улице Фаткуллина. Современная застройка появится в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейской и проспекта Победы.

Продолжится развитие района «Салават купере», где кроме многоэтажек возведут девять детских садов и четыре школы. Новое жилье также будет в районе Фермы-2, возле озера Средний Кабан и на территории бывших артиллерийских складов в Аракчино.

«Мы не согласны с хаотичным размежеванием»

Генплан затрагивает малоэтажную застройку — в городе намерены уйти от хаотичного возведения частных домов. По новому документу они будут возводиться только на основе разработки проекта планировок.

— Мы не согласны с хаотичным размежеванием, то есть с тем, что по большей части сейчас происходит на территории Салмачей. В развитии этой и других территорий наблюдаются негативные последствия. Мы считаем, что даже малоэтажная застройка возможна, только если определено, как туда будет ходить общественный транспорт, если определены и переданы городу территории под школы и детсады. Инфраструктура должна быть максимально комфортной, — рассказала бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Полноценное развитие района — это особенность нового генплана. Поэтому любое строительство в городе будет вестись одновременно с развитием улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры.

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