Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области по итогам обработки 51% бюллетеней

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона. По итогам обработки 51,26% протоколов за него проголосовали 65,18% избирателей.

Второе место занял Максим Амелин с 23,99% голосов, за ним следует Анатолий Кобзев с 3,75%. За Сергея Яцына и Константина Горячева проголосовали 2,63% и 2,53% соответственно, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Санкт-Петербурга лидирует на выборах главы города после обработки 0,1% протоколов. Он набирает 83,61% голосов.

