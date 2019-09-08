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Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

21:49, 08.09.2019
Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга лидирует на выборах главы города после обработки 0,1% протоколов.

Он набирает 83,61% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК России.

На втором месте оказался кандидат Михаил Амосов, он набрал 11,23% голосов, третье место — у Надежды Тихоновой с 5,16% голосов.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола, врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики. Он набрал 83% голосов избирателей.

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