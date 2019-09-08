Apple впервые проведет трансляцию презентации на YouTube

Американская корпорация Apple впервые будет транслировать презентацию своих новых устройств на YouTube-трансляции. Мероприятие пройдет в Купертино в США.

Страница с запланированной трансляцией появилась на YouTube. Она начнется 10 сентября в 20.00 по мск.

Ранее смотреть трансляцию можно было смотреть с официального сайта Apple и в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Apple проведет презентацию новых смартфонов iPhone 10 сентября. Речь идет об iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Также будет представлен ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном.