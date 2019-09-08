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Apple впервые проведет трансляцию презентации на YouTube

18:44, 08.09.2019
Apple впервые проведет трансляцию презентации на YouTube
Фото: pixabay.com

Американская корпорация Apple впервые будет транслировать презентацию своих новых устройств на YouTube-трансляции. Мероприятие пройдет в Купертино в США.

Страница с запланированной трансляцией появилась на YouTube. Она начнется 10 сентября в 20.00 по мск.

Ранее смотреть трансляцию можно было смотреть с официального сайта Apple и в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Apple проведет презентацию новых смартфонов iPhone 10 сентября. Речь идет об iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Также будет представлен ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном.

Технологии
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