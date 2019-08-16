СМИ назвали дату презентации новых iPhone

Фото: скриншот

Американская компания Apple проведет презентацию новых смартфонов iPhone 10 сентября. Речь идет об iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Дату обнаружили в скриншоте под названием HoldForRelease, который был в бета-версии прошивки iOS 13, сообщает iHelp BR.

На данный момент точные характеристики неизвестны, однако СМИ писали, что одна из версий смартфона будет стандартной, другая — «бюджетной», третья будет иметь увеличенный размер.

Ранее сообщалось, что новые смартфоны iPhone от компании Apple, которые выйдут осенью этого года, будут поддерживать стилус Apple Pencil.