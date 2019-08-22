СМИ: Apple помимо смартфонов представит в сентябре ноутбук с диагональю 16 дюймов

Американская компания Apple помимо трех новых смартфонов представит в сентябре ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном.

Он станет самым большим в линейке ноутбуков компании, передает Bloomberg.

Что касается смартфонов, то они, предположительно, будут называться Pro iPhone и заменят в линейке iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ранее СМИ сообщили, что Apple проведет презентацию новых смартфонов iPhone 10 сентября. Речь идет об iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.