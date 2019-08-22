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СМИ: Apple помимо смартфонов представит в сентябре ноутбук с диагональю 16 дюймов

15:49, 22.08.2019
СМИ: Apple помимо смартфонов представит в сентябре ноутбук с диагональю 16 дюймов
Фото: pixabay.com

Американская компания Apple помимо трех новых смартфонов представит в сентябре ноутбук MacBook Pro с увеличенным 16-дюймовым экраном.

Он станет самым большим в линейке ноутбуков компании, передает Bloomberg.

Что касается смартфонов, то они, предположительно, будут называться Pro iPhone и заменят в линейке iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Ранее СМИ сообщили, что Apple проведет презентацию новых смартфонов iPhone 10 сентября. Речь идет об iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Технологии
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