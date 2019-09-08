В Грузии назначили нового премьер-министра

Парламент Грузии выразил вотум доверия правительству во главе с Георгием Гахария.

Таким образом, были утверждены новый премьер и обновленный состав кабмина. В нем произошло два изменения. Так, пост министра внутренних дел Грузии, освободившийся после назначения Гахарии, занял Вахтанг Гомелаури. Должность министра обороны занял экс-премьер, политический секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили, пишет «РИА Новости».

Напомним, 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что уходит в отставку. Он занимал пост премьер-министра Грузии с 20 июня 2018 года, до этого был министром финансов.