Мухаметшин прокомментировал раннее открытие участков для голосования на выборах в Госсовет Татарстана
Председатель Государственного совета РТ, глава регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин выразил мнение, что было оправданно открыть избирательные участки не в 8, а в 7 утра.
«Это важно для тех, кто в этот погожий день хочет заняться своими дачами и хозяйством, поэтому в первой половине была высока явка сельских избирателей», — сказал он.
По его словам, в Набережных Челнах уже к обеду проголосовали более 30% избирателей.
Напомним, что по состоянию на 12.00 явка избирателей на выборах в Государственный совет Татарстана составляет почти 30% — 29,55%. Участки проработают до 20.00.ОбществоВласть Татарстан
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