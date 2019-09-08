Мухаметшин прокомментировал раннее открытие участков для голосования на выборах в Госсовет Татарстана

Фото: Максим Платонов

Председатель Государственного совета РТ, глава регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин выразил мнение, что было оправданно открыть избирательные участки не в 8, а в 7 утра.

«Это важно для тех, кто в этот погожий день хочет заняться своими дачами и хозяйством, поэтому в первой половине была высока явка сельских избирателей», — сказал он.

По его словам, в Набережных Челнах уже к обеду проголосовали более 30% избирателей.

Напомним, что по состоянию на 12.00 явка избирателей на выборах в Государственный совет Татарстана составляет почти 30% — 29,55%. Участки проработают до 20.00.