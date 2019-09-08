На 12.00 явка на выборы в Госсовет Татарстана составляет почти 30%

По состоянию на 12.00 явка избирателей на выборах в Государственный совет Татарстана составляет почти 30%.

Лидером по явке остается Кайбицкий район — 75,11%. Далее идут Апастовский (71,74%) и Атнинский (67,87%) районы.

Выездная редакция «Реального времени» ведет работу в пресс-центре выборов. Всего в пресс-центре сегодня 151 журналист. За прямой трансляцией выборов в Госсовет РТ можно следить здесь.