Победу Хабиба Нурмагомедова казанцы отметили танцами в папахах

В социальных сетях появилось видео, как в Казани отмечают победу боксера Хабиба Нурмагомедова. Вчера он отстоял свой титул чемпиона в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье.

Напротив Речного порта казанские фанаты российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова исполнили танец в папахах.

Как известно, этот головной убор традиционно является предметом гордости и чести у кавказских народов.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ) удушающим приемом в третьем раунде.