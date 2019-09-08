В Башкортостане за три часа проголосовали 10% избирателей

По состоянию на 10 часов утра 8 сентября предварительная явка избирателей на выборы Главы Республики Башкортостан составила 10,13 %. На досрочных выборах президента Башкортостана в 2014 году за это же время явка составила 7,68 %, на выборах в Госсобрание Курултай РБ в 2018 году — 6,31 %, рассказала в ходе брифинга председатель ЦИК РБ Илона Макаренко.

Явка по Уфе составила 7,54 %, средняя явка по городам Башкирии — 7,44 %, по районам — 12,48 %.

Голосование в республике в этом году впервые началось в 7 часов утра. Только за первый час до 8 часов утра проголосовало 64 566 избирателей, или 2,12 %.

Напомним, ранее председатель республиканского Центризбиркома Илона Макаренко сообщила, что главное организационное изменение выборов этого года — увеличение дня голосования на два часа. Участковые комиссии начнут работу на час раньше и закончат на час позже, чем обычно, то есть будут работать с 7 до 21 часа.