Габдрахманов: лично Жириновский по Татарстану задач не ставил

Представляющий в Татарстане ЛДПР Марсель Габдрахманов рассказал, что конкретно по республике лидер партии Владимир Жириновский задач не ставил.

«Нет, он нам не звонил. У нас центральный аппарат каждый день в режиме конференций работает, ставит задачи. А чтоб конкретно для Татарстана от Жириновского — такого нет», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Он также рассказал, что намерен проголосовать на своем участке в 84-й школе в Казани.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию по ходу голосования на выборах в Госсовет РТ.