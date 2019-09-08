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Лидер татарстанской «Справедливой России» надеется пройти в Госсовет

09:16, 08.09.2019
Лидер татарстанской «Справедливой России» надеется пройти в Госсовет

Глава республиканского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева заявила, что рассчитывает попасть в новый созыв Госсовета РТ.

«Я столкнулась с проблемой: на нашем участке годами не было никакой депутатской деятельности. Поэтому, когда я начала предвыборную работу с избирателями, на меня обрушился народный гнев за всё: и за депутатов, и за партии, и за родину», — сказала она в интервью «Реальному времени».

Ранее она уже заявляла, что на выборах «Справедливая Россия» рассчитывает забрать пять мандатов.

Прямая трансляция выборов в Татарстане ведется сегодня «Реальным временем» здесь.

ОбществоВласть Татарстан
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