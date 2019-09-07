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Синоптики рассказали о потеплении в Башкирии на следующей неделе

17:18, 07.09.2019
Синоптики рассказали о потеплении в Башкирии на следующей неделе
Фото: pxhere.com

Потепление придет в Башкирию на следующей неделе.

В предстоящие выходные еще будут идти небольшие дожди. В отдельных районах республики на почве ожидаются слабые заморозки до 0,-2°С. Ночью и утром прогнозируются туманы с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Начиная с понедельника, погодные условия начнут значительно улучшаться. Облаков станет меньше, дневная температура воздуха повысится до +20, +22 градусов. Ночью преобладающая температура воздуха будет +9, +10 градусов. Осадков не предвидится.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в Казани ожидается теплая погода без осадков. Такая же теплая погода будет и на всей территории Татарстана. Ночью и утром в отдельные районы республики опустится туман.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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