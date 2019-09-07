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Управляющий Fun 24 смог продать имущество комплекса в 5 раз дешевле

09:56, 07.09.2019
Управляющий Fun 24 смог продать имущество комплекса в 5 раз дешевле
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Конкурсный управляющий Fun 24 сообщил об удачном завершении торгов по продаже части имущества развлекательного центра. Лот по первоначальной цене в 8,4 млн рублей удалось реализовать за 1,5 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, покупателем выступило ООО «Стройторгсервис». В список имущества вошли инвентарь, оргтехника и право аренды помещений.

Напомним, что этот лот выставлялся на торги за 2,2 млн рублей. Развлекательный комплекс находится на грани банкротства с 2017 года, однако стартовало оно только в 2019-м.

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