Тулуну, пострадавшему от наводнения, подарили КАМАЗ, купленный на средства заводчан

Юрию Кариху, мэру Тулуна Иркутской области, пострадавшего из-за поводка, передали ключи от самосвала КАМАЗ-53605-6010-48.

Деньги на покупку грузовика собрали по собственной инициативе более 17 тыс. работников КАМАЗа.

Всего было собрано 3,5 млн рублей. По согласованию с администрацией Тулуна решили купить на эти средства КАМАЗ-53605, необходимый для городского хозяйства, пишут «Вести КАМАЗа».

Ранее сообщалось, что власти Иркутской области решили снести более 4 тыс. домов, которые пострадали из-за наводнения. Еще 3,8 тыс. будут отремонтированы.