В Татарстане изменят лесной план на 2019-2028 годы

Госкомитет Татарстана по закупкам заплатит 1,9 млн рублей за внесение изменений в лесной план РТ на очередной период 2019-2028 годы для нужд республиканского Министерства лесного хозяйства.

Работы должны быть произведены со дня заключения государственного контракта по 11 ноября 2019 года включительно, следует из материалов на сайте госзакупок.

Победитель тендера должен будет собрать и анализировать информацию, необходимую для внесения изменений в лесной план, а затем предоставить заказчику план на бумажных носителях в 15 экземплярах и на дисках DVD в двух экземплярах.

Ранее сообщалось, что этой осенью в республике Татарстан проведут работы по высадке лесов на территории 2,5 тыс. га. Также планируется подготовить участки почвы под леса будущего года на площади 2 тыс. га и заготовить более 11,4 тыс. кг семян основных лесообразующих пород.