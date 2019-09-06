ДУМ Татарстана запустило флешмоб «Красота ислама» о добрых поступках и делах мусульман

ДУМ РТ запустило в «Инстаграме» флешмоб, призывающий рассказывать о добрых делах и поступках мусульман. Акция носит название «Красота ислама».

Участвующим во флешмобе нужно выложить пост с рисунком, клипом, стихотворением, рассказом о том, какие прекрасные поступки, изобретения сделали мусульмане или о том, как религия изменила жизнь. При публикации нужно отметить аккаунт социального отдела ДУМ РТ и поставить хештег #КрасотаИслама.

Самые интересные истории будут опубликованы на официальных страницах ДУМ РТ в «Инстаграме.

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