Новости технологий

17:55 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Кузьмин показал работы художника из Челнов с Кинг-Конгом на «Миллениуме» и барсом около Казанского кремля

16:24, 05.09.2019
Кузьмин показал работы художника из Челнов с Кинг-Конгом на «Миллениуме» и барсом около Казанского кремля
Фото: instagram.com Андрей Кузьмин

Генеральный директор АО «Татмедиа» опубликовал в соцсети работы челнинского художника Рахима Хайруллина.

На них изображены Кинг-Конг на «Миллениуме», жираф, заглядывающий в «Казань Арену», барс, сидящий возле стен Казанского кремля, летающие драконы над Казанкой и др.

Ранее сообщалось, что оригинальный фасад на здании НКЦ «Казань» будет восстановлен в ходе реконструкции. Здание объединяет в себе несколько музеев, детские кружки, концертную площадку.

ТехнологииМедиаОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров