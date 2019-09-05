Кузьмин показал работы художника из Челнов с Кинг-Конгом на «Миллениуме» и барсом около Казанского кремля

Генеральный директор АО «Татмедиа» опубликовал в соцсети работы челнинского художника Рахима Хайруллина.

На них изображены Кинг-Конг на «Миллениуме», жираф, заглядывающий в «Казань Арену», барс, сидящий возле стен Казанского кремля, летающие драконы над Казанкой и др.

Ранее сообщалось, что оригинальный фасад на здании НКЦ «Казань» будет восстановлен в ходе реконструкции. Здание объединяет в себе несколько музеев, детские кружки, концертную площадку.

