КХЛ введет минимальный размер зарплат в командах с сезона-2020/21

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение ввести понятие жесткого пола зарплат начиная с сезона-2020/21.

Жесткий пол зарплат означает введение минимального размера фонда заработной платы в клубах.

«Через сезон вводится жесткий пол заработных плат, решение уже принято. Он составит 30 процентов от потолка зарплат. Затем он будет поджимать потолок, чтобы финансовые возможности клубов становились одинаковыми и продолжали выравниваться», — сказал президент КХЛ Чернышенко.

Фото: khl.ru

Планка будет подниматься поэтапно. В сезоне-2021/22 пол составит 35% от потолка зарплат (315 млн рублей), в сезоне-2022/23 — 45% (400 млн рублей), в сезоне-2023/24 — 50% (450 млн рублей).

Ранее стало известно, что лига может официально разрешить переходы хоккеистов на правах аренды.