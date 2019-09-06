В Татарстане температура поднимется до +22°С

Сегодня, 6 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер северо-восточный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем составит от +17°С до +22°С. В Казани прогнозируется от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах будет чуть прохладнее — 17-20 градусов тепла.