В школе «СОлНЦе» появился новый пристрой с актовым залом и столовой

В школе-интернате «СОлНЦе» Вахитовского района Казани появился пристрой площадью почти 2,5 тыс. кв. м. В новом четырехэтажном блоке разместились актовый зал, столовая и учебные классы, в которых уже идут занятия.

Строительство пристроя началось весной нынешнего года. За полгода на пустыре было возведено четырехэтажное здание площадью 2493,70 кв. м. Как отметила помощник президента РТ Олеся Балтусова, при проектировании учитывался ландшафт, поскольку здание школы находится в центре Казани. Проектировщикам удалось сохранить дуб, который растет на территории школы около 250 лет, передает пресс-служба исполкома города.

Школа-интернат «СОлНЦе» открылась в центре Казани в 2013 году в здании 1859 года постройки. На сегодняшний день в ней обучаются 135 детей.

Напомним, ранее в Казани открыли самую большую школу в Татарстане.