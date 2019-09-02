В Татарстане открыли самую большую новую школу

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильного лицея № 185 в ЖК «Весна» в Казани.



Пятиэтажное здание является самой большой новой школой в Татарстане.

Лицей рассчитан на 1501 человек и состоит из 4 блоков. Блоки А и В — корпуса с учебными классами: блок А для старшеклассников, блок В — с 1-го по 3-й этаж для младших классов с отдельным входом с улицы, 4-й этаж для старшеклассников. В блоке Б на 1-м этаже предусмотрены главный вход, гардероб, раздевальные помещения с санузлами для спортивных залов. На 2-м этаже блока Б предусмотрен актовый зал на 500 мест. На 3-м этаже — кухня, на 4-м — буфет. В блоке Г расположены четыре спортивных зала со снарядными и тренерскими. На 4-м этаже библиотека с фондохранилищем, сообщает пресс-служба президента РТ.

