В день выборов на концерте у «Казань Арены» выступят Диана Арбенина и «Любэ»

В день выборов, 8 сентября, на праздничном концерте у «Казань Арены» выступят группы «Ночные снайперы», «Любэ» и другие российские и татарстанские исполнители.

Концерт начнется в 14.00, сообщили в исполкоме Казани.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях видео, посвященное выборам в Госсовет РТ. «Взять к примеру Татарстан. Сейчас это дом для миллионов людей, которые выбрали его для жизни, для рождения детей, для того, чтобы развиваться и делать мир вокруг лучше. Получается, что родина — это не только то, что было. Это то, что мы делаем каждый день ради нашего общего будущего», — говорится в ролике.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября.