Ученые связали депрессию с развитием более 20 опасных заболеваний

Так называемое большое депрессивное расстройство является генетической причиной 22 различных заболеваний, говорится в исследовании ученых Австралийского центра точного здравоохранения.

Среди этих болезней — ишемическая болезнь сердца, астма, эзофагит, гастроэнтерит и расстройства мочевыделительной системы. Один из авторов исследования, Анвар Мулугета, подчеркнул, что ранее науке было неясно, что же в паре «депрессия — заболевание» является причиной, а что — следствием.

— Наше исследование ставит точку в вопросе, что появилось первым — курица или яйцо, показывая, что депрессия вызывает болезнь, а не наоборот, — заявил ученый.

Исследование основывается на показателях свыше 330 тысяч жителей, чьи данные хранятся в британском биобанке, передает «Российская газета».

Напомним, в сентябре российские ученые опубликовали результаты многолетнего исследования, которое подтвердило вред мобильных телефонов для детей.