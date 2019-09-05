«КАМАЗ» на выезде разгромил «Ладу» и упрочил лидерство в ПФЛ
Сегодня состоялись очередные матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Урал-Приволжье».
«КАМАЗ» из Набережных Челнов на выезде с разгромным счетом обыграл димитровградскую «Ладу» — 4:0. Дублем в составе «автозаводцев» отметился Гаглоев, еще по разу отличились Кириллов и Ушаков.
Благодаря этой победе «КАМАЗ» упрочил лидерство в турнирной таблице.
«Лада» (Димитровград) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:4 (0:2)
Голы: Кириллов, 9 (0:1). Гаглоев, 24 — с пенальти (0:2). Гаглоев, 55 (0:3). Ушаков, 90 (0:4).
Судья: Силантьев (Самара).
5 сентября. Димитровград. Стадион «Торпедо».СпортФутбол Татарстан
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