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«КАМАЗ» на выезде разгромил «Ладу» и упрочил лидерство в ПФЛ

19:06, 05.09.2019
«КАМАЗ» на выезде разгромил «Ладу» и упрочил лидерство в ПФЛ
Фото: vk.com/fckamaz

Сегодня состоялись очередные матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Урал-Приволжье».

«КАМАЗ» из Набережных Челнов на выезде с разгромным счетом обыграл димитровградскую «Ладу» — 4:0. Дублем в составе «автозаводцев» отметился Гаглоев, еще по разу отличились Кириллов и Ушаков.

Благодаря этой победе «КАМАЗ» упрочил лидерство в турнирной таблице.

«Лада» (Димитровград) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:4 (0:2)

Голы: Кириллов, 9 (0:1). Гаглоев, 24 — с пенальти (0:2). Гаглоев, 55 (0:3). Ушаков, 90 (0:4).

Судья: Силантьев (Самара).

5 сентября. Димитровград. Стадион «Торпедо».

СпортФутбол Татарстан
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