СМИ: Apple вернет сканер отпечатков пальцев в iPhone

Американская корпорация Apple может вернуть в iPhone сканер отпечатков пальцев (Touch ID).

Он может появиться на значительной части экрана смартфона.

По данным Bloomberg, технологию распознавания отпечатков пальцев установят на модели iPhone, которые планируется выпустить. Однако срок может быть сдвинут на 2021 год.

Стоит отметить, что с 2017 года новые модели iPhone выпускаются без кнопки «Домой», куда была интегрирована распознававшая отпечатки пальцев система Touch ID.

Ранее СМИ сообщили, что в следующем году Apple выпустит бюджетный смартфон.